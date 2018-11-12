2018-11-12T13:38:23+03:00
Происшествия

В детском саду Афанасьево трехлетняя девочка сломала стопу

На ногу ребенка рухнул шкаф
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Следствие установит все детали ЧП, в котором пострадала воспитанница садика. Фото: 1obl.ruСледствие установит все детали ЧП, в котором пострадала воспитанница садика. Фото: 1obl.ru
Изменить размер текста:

Следователи возбудили уголовное дело из-за происшествия в одном из детских садов поселка Афанасьево. Днем 8 октября 2018 года трехлетняя воспитанница садика получила серьезную травму ноги. По версии следствия, в момент ЧП девочка вместе с воспитателем и другими детьми находилась в туалетной комнате.

- В какой-то момент на ногу пострадавшего ребенка упал шкаф, - сообщает СУ СКР по Кировской области. - У девочки диагностирован перелом стопы, это оценивается как причинение вреда средней тяжести. Судя по всему, шкаф не был как следует закреплен.

Уголовное дело завели по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание для виновных может составить шесть лет тюрьмы с выплатой крупного штрафа. Расследование дела продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель автобуса, из-за которого погиб пассажир, обжаловал приговор
В Кирове наступила метеорологическая зима
В Кирове возобновили строительство комплекса «Терра-спорт»
На трассе под Слободским пьяный бесправник задавил пешехода и скрылся
Любите мопсов? Ставим лайк!
Берег реки Люльченки очистят от мусора
Вокруг света - за один час
За выходные в пожарах погибли две жительницы Кировской области
Житель Фаленок собрал на улице 135 граммов мака и получил срок
В Кировскую область пришли 15-градусные морозы
Синоптики: на неделе кировчан ожидают снегопады и потепление
Чепчанин получил срок за кражу двух бутылок водки из магазина
В Кирово-Чепецке пропала 16-летняя девочка
Власти Кирова хотят вернуть Вятке статус судоходной реки
В понедельник более 200 домов Кирова останутся без света
В Омутнинске разыскивают женщину, ушедшую в неизвестном направлении
Станислав Куршаков покидает пост замминистра внутренней и информационной политики Кировской области
Кировские хирурги начали практиковать новый высокотехнологичный метод оперирования позвоночника
Двое кировчан пострадали от мошенников, покупая детали для своих авто
В Кировской области нашли пятую енотовидную собаку, зараженную бешенством
В 43 дома в Нововятском районе вернули газ
В Кирове средь бела дня украли входную металлическую дверь в многоквартирном доме
Внимание автомобилисты: в Октябрьском районе проходят сплошные проверки водителей
В Лебяжье водитель незаконно перевозил цирковых животных
В «Вечернем Урганте» рассказали про кировскую спортплощадку без входа
Звездная премьера в Кирове: прокат фильма «Грецкий орешек» открыли Кирилл Каганович и Александр Робак
В Яранске автомобиль переехал 49-летнего мужчину на глазах у прохожих
В Яранске открыли обновленный по партийному проекту парк