В детском саду Афанасьево трехлетняя девочка сломала стопу

СЕГОДНЯ 13:37 2018-11-12T13:38:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи возбудили уголовное дело из-за происшествия в одном из детских садов поселка Афанасьево. Днем 8 октября 2018 года трехлетняя воспитанница садика получила серьезную травму ноги. По версии следствия, в момент ЧП девочка вместе с воспитателем и другими детьми находилась в туалетной комнате.

- В какой-то момент на ногу пострадавшего ребенка упал шкаф, - сообщает СУ СКР по Кировской области. - У девочки диагностирован перелом стопы, это оценивается как причинение вреда средней тяжести. Судя по всему, шкаф не был как следует закреплен.

Уголовное дело завели по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание для виновных может составить шесть лет тюрьмы с выплатой крупного штрафа. Расследование дела продолжается.