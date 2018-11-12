В Кирове возобновили строительство комплекса «Терра-спорт»

СЕГОДНЯ 13:15 2018-11-12T13:23:07+03:00

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На недостроенном спортивном комплексе по адресу ул. Некрасова, 49, на днях возобновились работы. На строительной площадке комплекса «Терра-спорт» появилась спецтехника - миксер и бетономешалка. Об этом рассказали в сообществе «Строим Киров».

Напомним, изначально кировчане протестовали против возведения частного спорткомплекса в зоне отдыха. «Проблемный» объект начали строить еще в 2012 году, однако у застройщика - компании «Коперник» - возникли финансовые трудности и работы были «заморожены».

Несколько лет часть парка у Дворца пионеров «украшали» металлические конструкции, оставшиеся от недостроенного объекта. Глава администрации Кирова Илья Шульгин в эфире радио «Комсомольская правда» в Кирове» говорил о том, что срок аренды земли в парке уже истекает - по мнению сити-менеджера, выходов из ситуации было всего лишь два. Либо оставшиеся конструкции подлежали демонтажу, либо здание нужно было достроить в ближайшие несколько лет.

В сентябре 2018 года новый застройщик объявил о том, что работы по проекту будут продолжены. В парке у Дворца пионеров появится семейный физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами, тренажерными залами и большой площадкой для парковки автомобилей. Сдача объекта запланирована на май 2019 года.