2018-11-12T13:23:07+03:00
Недвижимость

В Кирове возобновили строительство комплекса «Терра-спорт»

Сдача объекта запланирована на май 2019 года
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
На площадке у недостроенного объекта заметили миксер и бетономешалку. Фото: vk.com/stroim_kirovНа площадке у недостроенного объекта заметили миксер и бетономешалку. Фото: vk.com/stroim_kirov
Изменить размер текста:

На недостроенном спортивном комплексе по адресу ул. Некрасова, 49, на днях возобновились работы. На строительной площадке комплекса «Терра-спорт» появилась спецтехника - миксер и бетономешалка. Об этом рассказали в сообществе «Строим Киров».

Напомним, изначально кировчане протестовали против возведения частного спорткомплекса в зоне отдыха. «Проблемный» объект начали строить еще в 2012 году, однако у застройщика - компании «Коперник» - возникли финансовые трудности и работы были «заморожены».

Несколько лет часть парка у Дворца пионеров «украшали» металлические конструкции, оставшиеся от недостроенного объекта. Глава администрации Кирова Илья Шульгин в эфире радио «Комсомольская правда» в Кирове» говорил о том, что срок аренды земли в парке уже истекает - по мнению сити-менеджера, выходов из ситуации было всего лишь два. Либо оставшиеся конструкции подлежали демонтажу, либо здание нужно было достроить в ближайшие несколько лет.

В сентябре 2018 года новый застройщик объявил о том, что работы по проекту будут продолжены. В парке у Дворца пионеров появится семейный физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами, тренажерными залами и большой площадкой для парковки автомобилей. Сдача объекта запланирована на май 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель автобуса, из-за которого погиб пассажир, обжаловал приговор
В Кирове наступила метеорологическая зима
В детском саду Афанасьево трехлетняя девочка сломала стопу
На трассе под Слободским пьяный бесправник задавил пешехода и скрылся
Любите мопсов? Ставим лайк!
Берег реки Люльченки очистят от мусора
Вокруг света - за один час
За выходные в пожарах погибли две жительницы Кировской области
Житель Фаленок собрал на улице 135 граммов мака и получил срок
В Кировскую область пришли 15-градусные морозы
Синоптики: на неделе кировчан ожидают снегопады и потепление
Чепчанин получил срок за кражу двух бутылок водки из магазина
В Кирово-Чепецке пропала 16-летняя девочка
Власти Кирова хотят вернуть Вятке статус судоходной реки
В понедельник более 200 домов Кирова останутся без света
В Омутнинске разыскивают женщину, ушедшую в неизвестном направлении
Станислав Куршаков покидает пост замминистра внутренней и информационной политики Кировской области
Кировские хирурги начали практиковать новый высокотехнологичный метод оперирования позвоночника
Двое кировчан пострадали от мошенников, покупая детали для своих авто
В Кировской области нашли пятую енотовидную собаку, зараженную бешенством
В 43 дома в Нововятском районе вернули газ
В Кирове средь бела дня украли входную металлическую дверь в многоквартирном доме
Внимание автомобилисты: в Октябрьском районе проходят сплошные проверки водителей
В Лебяжье водитель незаконно перевозил цирковых животных
В «Вечернем Урганте» рассказали про кировскую спортплощадку без входа
Звездная премьера в Кирове: прокат фильма «Грецкий орешек» открыли Кирилл Каганович и Александр Робак
В Яранске автомобиль переехал 49-летнего мужчину на глазах у прохожих
В Яранске открыли обновленный по партийному проекту парк