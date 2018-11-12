2018-11-12T13:27:33+03:00
Происшествия

На трассе под Слободским пьяный бесправник задавил пешехода и скрылся

Мужчина даже не понял, что сбил человека
Александр ЧАРУШИН
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Утром водитель увидел повреждения автомобиля и только тогда понял, что произошло. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиУтром водитель увидел повреждения автомобиля и только тогда понял, что произошло. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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В пятницу, 9 ноября, в Слободском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась около 04.35 часов утра. Нетрезвый 24-летний мужчина, не имеющий водительских прав, сел за руль автомобиля ВАЗ-2104 и сбил 42-летнего пешехода. От полученных травм последний скончался на месте.

Как рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области, виновник аварии был в гостях у своего знакомого, а под утро решил вернуться домой. Мужчина сел за руль ВАЗа, принадлежавшего его сожительнице.

- Водитель даже не понял, что сбил пешехода, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - Он просто продолжил движение и лишь наутро, осмотрев авто и увидев повреждения, понял, что совершил ДТП. Сам водитель при столкновении не пострадал.

На прошлой неделе мы рассказывали о похожем ЧП. В Яранском районе 49-летний мужчина погиб под колесами неустановленного автомобиля. Все произошло так быстро, что очевидцы не успели запомнить ни марку, ни цвет машины. Автоинспекторы устанавливают все детали этой трагедии.

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