Берег реки Люльченки очистят от мусора

СЕГОДНЯ 11:49 2018-11-12T13:33:47+03:00

Субботник пройдет в субботу с 11.00 до 14.00. Фото: vk.com/sunny43

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В субботу, 17 ноября, кировчанам предлагают очистить берег Люльченки от мусора и от зарослей кустарников. Поучаствовать в субботнике смогут все желающие. Мероприятие продлится с 11.00 до 14.00. Об этом сообщили в группе «Солнечная Люльченка».

- Речка без должного внимания зарастает, - отмечают местные жители. - Вдобавок «отдыхающие» заполонили ее бутылками, пакетами, упаковками и даже автомобильными шинами!

В группе отмечают, что с собой на субботник необходимо по возможности взять ножовки и топоры для вырубки ивняка. Перчатки и мешки для мусора выдадут на месте. Сбор запланирован в районе дома № 35 на улице Солнечной.