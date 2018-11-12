2018-11-12T13:33:47+03:00
Общество

Берег реки Люльченки очистят от мусора

Неравнодушных кировчан приглашают на субботник
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Субботник пройдет в субботу с 11.00 до 14.00. Фото: vk.com/sunny43Субботник пройдет в субботу с 11.00 до 14.00. Фото: vk.com/sunny43
Изменить размер текста:

В субботу, 17 ноября, кировчанам предлагают очистить берег Люльченки от мусора и от зарослей кустарников. Поучаствовать в субботнике смогут все желающие. Мероприятие продлится с 11.00 до 14.00. Об этом сообщили в группе «Солнечная Люльченка».

- Речка без должного внимания зарастает, - отмечают местные жители. - Вдобавок «отдыхающие» заполонили ее бутылками, пакетами, упаковками и даже автомобильными шинами!

В группе отмечают, что с собой на субботник необходимо по возможности взять ножовки и топоры для вырубки ивняка. Перчатки и мешки для мусора выдадут на месте. Сбор запланирован в районе дома № 35 на улице Солнечной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель автобуса, из-за которого погиб пассажир, обжаловал приговор
В Кирове наступила метеорологическая зима
В детском саду Афанасьево трехлетняя девочка сломала стопу
В Кирове возобновили строительство комплекса «Терра-спорт»
На трассе под Слободским пьяный бесправник задавил пешехода и скрылся
Любите мопсов? Ставим лайк!
Вокруг света - за один час
За выходные в пожарах погибли две жительницы Кировской области
Житель Фаленок собрал на улице 135 граммов мака и получил срок
В Кировскую область пришли 15-градусные морозы
Синоптики: на неделе кировчан ожидают снегопады и потепление
Чепчанин получил срок за кражу двух бутылок водки из магазина
В Кирово-Чепецке пропала 16-летняя девочка
Власти Кирова хотят вернуть Вятке статус судоходной реки
В понедельник более 200 домов Кирова останутся без света
В Омутнинске разыскивают женщину, ушедшую в неизвестном направлении
Станислав Куршаков покидает пост замминистра внутренней и информационной политики Кировской области
Кировские хирурги начали практиковать новый высокотехнологичный метод оперирования позвоночника
Двое кировчан пострадали от мошенников, покупая детали для своих авто
В Кировской области нашли пятую енотовидную собаку, зараженную бешенством
В 43 дома в Нововятском районе вернули газ
В Кирове средь бела дня украли входную металлическую дверь в многоквартирном доме
Внимание автомобилисты: в Октябрьском районе проходят сплошные проверки водителей
В Лебяжье водитель незаконно перевозил цирковых животных
В «Вечернем Урганте» рассказали про кировскую спортплощадку без входа
Звездная премьера в Кирове: прокат фильма «Грецкий орешек» открыли Кирилл Каганович и Александр Робак
В Яранске автомобиль переехал 49-летнего мужчину на глазах у прохожих
В Яранске открыли обновленный по партийному проекту парк