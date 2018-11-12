За выходные в пожарах погибли две жительницы Кировской области

СЕГОДНЯ 10:51 2018-11-12T13:41:24+03:00

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В минувшие выходные в Кировской области две женщины погибли в огне пожаров. Первое ЧП произошло в субботу, 10 ноября, в Слободском. Около 06.30 часов утра горела квартира в доме по улице Опорной. В итоге в помещении обгорел пол и закоптились стены. На месте пожара было обнаружено тело хозяйки квартиры. С огнем боролись девять спасателей, также для тушения привлекались три спецмашины.

Похожее ЧП зафиксировано в тот же день в Омутнинске. В жилом доме по улице Новой около 18.00 часов произошел крупный пожар. Огонь уничтожил крышу, повредил стены снаружи и изнутри. Для ликвидации огня и его последствий потребовались усилия 13 спасателей и пяти единиц техники. На месте ЧП было обнаружено тело женщины.

- Предположительно, хозяйка квартиры в Слободском неосторожно обращалась с огнем, - сообщает ГУ МЧС России по Кировской области. - Причиной ЧП, в котором погибла жительница Омутнинска, могла стала неосторожность при курении.

Напомним, неделей ранее выходные дни также не обошлись без пожаров. Следователи проверяют все обстоятельства смерти троих кировчан, тела которых были обнаружены в сгоревшем доме, бане и квартире.