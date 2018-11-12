Житель Фаленок собрал на улице 135 граммов мака и получил срок
Жителя Фаленского района осудили за незаконный оборот наркотиков. Установлено, что 21 августа 2018 года ранее судимый мужчина прямо на улице сорвал растения мака. По закону РФ мак запрещено собирать и хранить, так как он содержит запрещенные вещества. Наркотик 55-летний мужчина хранил при себе до момента задержания полицейскими.
- Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотиков», - сообщает прокуратура Кировской области. - Отметим, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.
Как рассказали «Комсомолке» в прокуратуре Фаленского района, общий вес сорванного мужчиной наркотического мака составил 134,7 грамма. Размер «дозы» запрещенного вещества в итоге был признан значительным. 55-летний местный житель в суде полностью признал свою вину.
Суд учел и наличие судимости, и ряд смягчающих обстоятельств. В итоге мужчину приговорили к 7 месяцам колонии общего режима.