2018-11-12T13:42:28+03:00
Происшествия

Житель Фаленок собрал на улице 135 граммов мака и получил срок

Ближайшие семь месяцев он проведет в колонии общего режима
Александр ЧАРУШИН
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Общий вес наркотика составил 134,7 граммаОбщий вес наркотика составил 134,7 граммаФото: Валентина РОГАЧЕВА
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Жителя Фаленского района осудили за незаконный оборот наркотиков. Установлено, что 21 августа 2018 года ранее судимый мужчина прямо на улице сорвал растения мака. По закону РФ мак запрещено собирать и хранить, так как он содержит запрещенные вещества. Наркотик 55-летний мужчина хранил при себе до момента задержания полицейскими.

- Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотиков», - сообщает прокуратура Кировской области. - Отметим, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Как рассказали «Комсомолке» в прокуратуре Фаленского района, общий вес сорванного мужчиной наркотического мака составил 134,7 грамма. Размер «дозы» запрещенного вещества в итоге был признан значительным. 55-летний местный житель в суде полностью признал свою вину.

Суд учел и наличие судимости, и ряд смягчающих обстоятельств. В итоге мужчину приговорили к 7 месяцам колонии общего режима.

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