2018-11-12T13:44:31+03:00
Происшествия

В Кировскую область пришли 15-градусные морозы

Сильнее всего похолодало в Белой Холунице
Анна КРЮКОВА
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В Кирове температура воздуха понизилась до -13,7 градуса. Фото: pixabay.comВ Кирове температура воздуха понизилась до -13,7 градуса. Фото: pixabay.com
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В Кировской области зафиксировали первые -15. Такая температура наблюдалась в воскресенье, 11 ноября. Ночью и утром область оказалась под влиянием мощного антициклона. Полное отсутствие снежного покрова, ясное небо и штиль привели к тому, что во многих городах и поселках области температура воздуха сильно понизилась. Об этом сообщили в группе «Любительская метеорология в Кирове».

- «Полюсом» холода оказался город Белая Холуница, - отметили метеорологи-любители. - Там под утро похолодало до -16,9 градуса.

Около -16 градусов также зафиксировали в Кирсе, Лузе и Мурашах. Всего на один градус теплее было в Даровском, Куменах, Унях и Вятских Полянах. В Кирове в этот день похолодало до -13,7 градуса.

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