2018-11-12T13:53:03+03:00
Происшествия

Синоптики: на неделе кировчан ожидают снегопады и потепление

В субботу и воскресенье столбик термометра остановится на нулевой отметке
Александр ЧАРУШИН
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На смену ясной и безоблачной погоде придут сильные осадки и порывистый ветерНа смену ясной и безоблачной погоде придут сильные осадки и порывистый ветерФото: Алексей ФОКИН
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Новая неделя в Кирове будет пасмурной и снежной, однако к выходным в городе значительно потеплеет. Такой прогноз дает сервис «Яндекс. Погода». Сегодня днем в Кирове ожидается до -7 градусов по Цельсию и слабый юго-западный ветер.

Во вторник, по данным синоптиков, в Кирове сохранится ясная погода без осадков. Температура днем составит -4 градуса, а ночью опустится до -9 градусов. В городе подует сильный юго-западный ветер.

В среду, 14 ноября, в Кирове начнется постепенное потепление. Вместе с ним придет и ухудшение погодных условий: ясная погода без осадков начнет сменяться снегопадами. Днем в Кирове -1…-4 градуса по Цельсию, ночью до -5 градусов.

В четверг синоптики прогнозируют снегопады и слабый юго-западный ветер. Ночные температуры составят -4…-5 градусов, днем потеплеет до -1 градуса. Пятница, 16 ноября, также будет снежной и ветреной.

В субботу и воскресенье столбик термометра остановится на нулевой отметке. Кировчан ожидают сильные снегопады и порывистый ветер. Отметим, что похожие погодные условия сохранятся и в начале следующей недели.

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