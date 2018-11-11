В Кирово-Чепецке пропала 16-летняя девочка

СЕГОДНЯ 19:14 2018-11-11T19:15:01+03:00

О местоположении Кристины ничего не известно уже более суток. Фото: vk.com/ornkirov

На связь не выходит больше суток

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В Кирово-Чепецке без вести пропала 16-летняя Кристина Черемных. Последний раз ее видели вчера, 10 ноября, около трех часов дня. С тех пор подросток не выходил на связь и нигде не появлялся.

Ориентировку на Кристину опубликовали в группе «Отряд по розыску несовершеннолетних «Первый».

Девочке на вид шестнадцать лет, ростом она 155 сантиметров, худощавого телосложения. У нее крашеные темные волосы и карие глаза.

Одета девочка была черные куртку и ботинки, темные джинсы и серый шарф. С собой небольшая черная дамская сумочка.

Если вы знаете, где сейчас находится Кристина Черемных, просьба сообщить по телефону 8(800)-350-76-25 или 02, 112.