Власти Кирова хотят вернуть Вятке статус судоходной реки

СЕГОДНЯ 13:51 2018-11-11T13:51:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Одним из стратегических важных для Кирова и всего региона проектом является возобновление судоходного движения по реке Вятке. Данное решение было принято на оргкомитете по подготовке и проведению празднования 650-летия города Кирова.

- Всего 30 лет назад река Вятка была полноценной транспортной артерией, по которой ежегодно перевозилось более 10 миллионов тонн грузов, - отметил глава администрации города Илья Шульгин. - Возрождение судоходства даст новый импульс для развития целого ряда отраслей, прежде всего лесного комплекса. Это важно не только потому, что доставка грузов по воде экономичнее. Немаловажно и то, что лесоперерабатывающие предприятия смогут получать сырье, в том числе весной, когда трассы закрыты для большегрузов. Это поможет разгрузить автомобильные дороги.

Помимо экономического плюса в возрождении Вятки как судоходной реки, есть еще и культурный: в регионе есть много интересных объектов, расположенных по берегам рек, которые можно было бы посмотреть, путешествую на теплоходах по реке.

Однако для реализации такого масштабного плана прежде всего необходимо провести расчистку русла реки, обустроить береговую инфраструктуру. Для достижения этого городские власти планирую отправить заявки на участие в профильных федеральных программах и проектах.