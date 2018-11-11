В понедельник более 200 домов Кирова останутся без света
В районах города проведут плановые отключения электроэнергии
Света в домах кировчан не будет в основном с восьми утра и до четырех дняФото: Алексей БУЛАТОВ
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12 ноября 2018 года в Кирове пройдут плановые отключения электричества. Почти 240 домов города с утра останутся без света. График отключений опубликовали на сайте «Горэлектросети».
В основном отключения света пройдет с восьми утра и до трех-четырех часов дня. В некоторых домах электричества не будет во второй половине дня. Ознакомиться с графиком отключений можно по ссылке или, посмотрев фотографии.
Электричества не будет в Ленинском, Октябрьском, Первомайском районах области. Фото: geskirov.ru
Отключения пройдут и в Нововятском районе. Фото: geskirov.ru