В понедельник более 200 домов Кирова останутся без света

СЕГОДНЯ 13:21 2018-11-11T13:21:55+03:00

Света в домах кировчан не будет в основном с восьми утра и до четырех дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

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12 ноября 2018 года в Кирове пройдут плановые отключения электричества. Почти 240 домов города с утра останутся без света. График отключений опубликовали на сайте «Горэлектросети».

В основном отключения света пройдет с восьми утра и до трех-четырех часов дня. В некоторых домах электричества не будет во второй половине дня. Ознакомиться с графиком отключений можно по ссылке или, посмотрев фотографии.

Электричества не будет в Ленинском, Октябрьском, Первомайском районах области. Фото: geskirov.ru