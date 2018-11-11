2018-11-11T13:21:55+03:00
Общество

В понедельник более 200 домов Кирова останутся без света

В районах города проведут плановые отключения электроэнергии
Елизавета Захарова
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Света в домах кировчан не будет в основном с восьми утра и до четырех дняСвета в домах кировчан не будет в основном с восьми утра и до четырех дняФото: Алексей БУЛАТОВ
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12 ноября 2018 года в Кирове пройдут плановые отключения электричества. Почти 240 домов города с утра останутся без света. График отключений опубликовали на сайте «Горэлектросети».

В основном отключения света пройдет с восьми утра и до трех-четырех часов дня. В некоторых домах электричества не будет во второй половине дня. Ознакомиться с графиком отключений можно по ссылке или, посмотрев фотографии.

Электричества не будет в Ленинском, Октябрьском, Первомайском районах области. Фото: geskirov.ru

Электричества не будет в Ленинском, Октябрьском, Первомайском районах области. Фото: geskirov.ru

Отключения пройдут и в Нововятском районе. Фото: geskirov.ru

Отключения пройдут и в Нововятском районе. Фото: geskirov.ru

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