2018-11-11T12:14:47+03:00
Общество

В Омутнинске разыскивают женщину, ушедшую в неизвестном направлении

Родственники предполагают, что она могла отправиться в афанасьево
Елизавета Захарова
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Родственники пропавшей беспокоятся: женщина пережила инсульт и передвигается не твердой походкой, может находиться где угодно. Фото: vk.com/obovsemomutninskРодственники пропавшей беспокоятся: женщина пережила инсульт и передвигается не твердой походкой, может находиться где угодно. Фото: vk.com/obovsemomutninsk
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В Омутнинске, Кировской области, разыскивают женщину: она ушла в неизвестном направлении вчера около трех часов дня. Ее родственники опубликовали пост в группе «Обо всем в Омутнинске».

Она возможно в центре города, - написали в группе. - Одета была в голубую куртку, сапоги на каблуке. У нее не твердая похода: пережила инсульт. Неизвестно куда ушла без документов. Если видели дайте знать!

Как зовут и сколько лет женщине не известно. Родственники опубликовали только фотографию. Они предполагают, что женщина могла спрашивать дорогу до Афанасьево и направиться туда.

Если вы знаете, где сейчас находится эта женщина, или помните, где видели ее в последний раз, просьба сообщить Анастасии.

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