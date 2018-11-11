В Омутнинске разыскивают женщину, ушедшую в неизвестном направлении
В Омутнинске, Кировской области, разыскивают женщину: она ушла в неизвестном направлении вчера около трех часов дня. Ее родственники опубликовали пост в группе «Обо всем в Омутнинске».
Она возможно в центре города, - написали в группе. - Одета была в голубую куртку, сапоги на каблуке. У нее не твердая похода: пережила инсульт. Неизвестно куда ушла без документов. Если видели дайте знать!
Как зовут и сколько лет женщине не известно. Родственники опубликовали только фотографию. Они предполагают, что женщина могла спрашивать дорогу до Афанасьево и направиться туда.
Если вы знаете, где сейчас находится эта женщина, или помните, где видели ее в последний раз, просьба сообщить Анастасии.