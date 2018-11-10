Станислав Куршаков покидает пост замминистра внутренней и информационной политики Кировской области
В областном правительстве он проработал год
В правительстве Станислав Юрьевич проработал всего год. Фото: facebook.com/stanislav.kursakov
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В ближайшее время Станисла Куршаков, занимающий должность заместителя министра внутренней и информационной политики Кировской области, оставит свое место. Новая работа его уже ждет.
Однако где именно он будет трудиться Станислав Юрьевич не сказал, но сообщил «Комсомолке», что остается в этой же сфере деятельности.
Напомним, что до прихода в облправительство Станислав Куршаков шесть лет проработал на ГТРК «Вятка»: четыре из которых в должности начальника службы тематического телевещания, а последние два - заместителем директора телекомпании.