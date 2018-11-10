2018-11-10T18:40:41+03:00
Политика

Станислав Куршаков покидает пост замминистра внутренней и информационной политики Кировской области

В областном правительстве он проработал год
Елизавета Захарова
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В правительстве Станислав Юрьевич проработал всего год. Фото: facebook.com/stanislav.kursakovВ правительстве Станислав Юрьевич проработал всего год. Фото: facebook.com/stanislav.kursakov
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В ближайшее время Станисла Куршаков, занимающий должность заместителя министра внутренней и информационной политики Кировской области, оставит свое место. Новая работа его уже ждет.

Однако где именно он будет трудиться Станислав Юрьевич не сказал, но сообщил «Комсомолке», что остается в этой же сфере деятельности.

Напомним, что до прихода в облправительство Станислав Куршаков шесть лет проработал на ГТРК «Вятка»: четыре из которых в должности начальника службы тематического телевещания, а последние два - заместителем директора телекомпании.

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