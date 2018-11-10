Кировские хирурги начали практиковать новый высокотехнологичный метод оперирования позвоночника

СЕГОДНЯ 18:13 2018-11-10T18:13:58+03:00

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Кировские хирурги для лечения болей в спине начали применять высокотехнологичный метод оперативного вмешательства - эндоскопической нуклеопластикой. Для того, чтобы грамотно проводить такие операции «травма» приобрела плазмогенератор, а кировский нейрохирург Александр Попов прошел обучающий курс в Москве и за границей. Теперь его рукам благодарны уже двадцать пациентов, которых он прооперировал с начала октября.Об этом сообщил департамент здравоохранения Кировской области.

- Нуклеопластика выполняется через прокол в спине не более 3 миллиметров, - рассказал Александр Попов. - Во время операции электрод вводится в диск под проблемное, больное место, устанавливается игла, плазмой выжигается определенный объем диска. После этого образуется полость, которая рубцуется. Сама «болячка» утягивается, спинномозговой канал и корешок освобождаются от давления. Боль уходит.

Всего данная операция длиться от получаса до сорока минут, и проводится она под общей анестезией. К плюсам относится еще и то, что уже на следующий день пациента, уже здорового, выписывают домой.