В Кировской области нашли пятую енотовидную собаку, зараженную бешенством
Вблизи деревне Пыжа, Кирово-Чепецкого района обнаружили енотовидную собаку, больную бешенством. Об этом сообщили в управлении ветеринарии Кировской области.
Собаку нашли недалеко от населенного пункта уже мертвую. Отвезли в «Кировскую областную ветеринарную лабораторию», где было установлено, что она заражена. Стоит отметить, что это уже пятая бешеная енотовидная собака в регионе. Всего в Кировской области зарегистрировано 14 случаев бешенства: еще семь у лисиц и по одному у собак и крупного рогатого скота.
Больные животные были найдены в Арбажском, Зуевском, Котельничском, Кирово-Чепецком, Лебяжском, Оричевском, Пижанском, Свечинском, Советском и Фаленском районах.
Напомним, что в Кирове можно бесплатно привить от бешенства своих питомцев по адресам: Сельскохозяйственный проезд, д. 6А, ул. Орловская, д. 26, Нововятский р-н, ул. Пушкина д. 32А, мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 38.