В Кировской области нашли пятую енотовидную собаку, зараженную бешенством

СЕГОДНЯ 16:55 2018-11-10T16:55:00+03:00

Всего в регионе нашли пять енотовидных собак, больных бешенством. Фото: Наталья НАЗАРОВА

Всего в регионе зарегистрировано 14 случаев болезни у животных

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Вблизи деревне Пыжа, Кирово-Чепецкого района обнаружили енотовидную собаку, больную бешенством. Об этом сообщили в управлении ветеринарии Кировской области.

Собаку нашли недалеко от населенного пункта уже мертвую. Отвезли в «Кировскую областную ветеринарную лабораторию», где было установлено, что она заражена. Стоит отметить, что это уже пятая бешеная енотовидная собака в регионе. Всего в Кировской области зарегистрировано 14 случаев бешенства: еще семь у лисиц и по одному у собак и крупного рогатого скота.

Больные животные были найдены в Арбажском, Зуевском, Котельничском, Кирово-Чепецком, Лебяжском, Оричевском, Пижанском, Свечинском, Советском и Фаленском районах.

Напомним, что в Кирове можно бесплатно привить от бешенства своих питомцев по адресам: Сельскохозяйственный проезд, д. 6А, ул. Орловская, д. 26, Нововятский р-н, ул. Пушкина д. 32А, мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 38.