В 43 дома в Нововятском районе вернули газ

СЕГОДНЯ 14:52 2018-11-10T14:52:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Дома Нововятского районе, оставшиеся без газоснабжения и отопления, вновь подключили к газу. Все ремонтные работы завершены. Об этом сообщили в администрации города Кирова.

Напомним, что авария на газовых сетях произошла в четверг, 8 ноября. Тогда, в частном доме произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего порядка сорока домов в слободах Лянгасы и Решетники остались отрезанными от газа. В газовой службе и МЧС сообщили, что дальнейшего возгорания не последовало, никто не пострадал, а здание почти не повреждено: местами только выбило стекла.

-Все дефекты уже устранены, - пояснили в департаменте городского хозяйства. - В пятницу специалисты провели опрессовку, промывку и продувку оборудования. Газ уже вернулся во все дома.