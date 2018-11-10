В Кирове средь бела дня украли входную металлическую дверь в многоквартирном доме

СЕГОДНЯ 13:57 2018-11-10T14:27:27+03:00

Жильцы написали об этом в социальных сетях

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В Кирове неизвестные сняли «с петель» входную металлическую дверь с дома №44 по улице Мира и унесли. Об этом сообщили жильцы в паблике «Злой кировчанин».

И смешно и плакать хочется, - написали в сообществе. - В ночь с 8 на 9 ноября кто-то спёр железную входную дверь. Нужно быть совсем странным человеком, чтобы такое сделать. Других слов нет.

Горожане сразу же предположили, что дверь вынесли представители маргинального слоя населения, мол дверь тяжела, сдали в металлолом и выручили денег тысячу, другую на так сказать, продолжение веселья.

Неблагополучный дом, - ответил в комментариях местный житель. -Постоянно там пьянки, гулянки, да алкаши вот они и сдали дверь.

Ясность в «кражу века» внесла жительница дома, сказав, что преступление было совершенно средь бела дня: Светлана уходила на работу в восемь утра 9 ноября вместе с дочерью, а когда та возвращалась около четырех часов дня - двери уже не было.