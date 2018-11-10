Внимание автомобилисты: в Октябрьском районе проходят сплошные проверки водителей

СЕГОДНЯ 13:19 2018-11-10T13:19:48+03:00

Сегодня инспекторы ГАИ будут проверять всех автомобилистов в Октябрьском районе. Фото: 43.мвд.рф

Сотрудники госавтоинспекции будут останавливать все транспортные средства на отдельных дорогах

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В субботу, 10 ноября 2018 года, в Октябрьском районе города Кирова пройдут так называемые «сплошные проверки» водителей автотранспортных средств. В качестве профилактики сотрудники госавтоинспекции будут останавливать абсолютно все автомобили на выбранных участках дорог. Об этом сообщает УМВД России по Кировской области.

На каких именно дорогах будут стоять патрулирующие машины не уточняется. Однако сотрудники ГАИ отмечают, что без внимания не останутся и въезды и выезды из областного центра, места массового скопления кировчан и некоторые пригородные зоны.

К правоохранительным органам присоединятся и добровольцы народных дружин и активисты «Ночного Патруля».

-Будьте бдительны на дорогах, - предупреждают в ведомстве. - Во избежание конфликтных и опасных ситуаций необходимо всегда руководствоваться правилами дорожного движения, а для легкости решения конфликтных ситуаций лучше установить на машину видеорегистратор.