В Лебяжье водитель незаконно перевозил цирковых животных

СЕГОДНЯ 17:36 2018-11-09T17:36:13+03:00

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Нарушителя закона обнаружили во время плановой проверки на посту ДПС на 15-м километре федеральной дороги «Вятка». Водитель на своем авто перевозил из Лебяжья шесть цирковых животных: собак, енота, медведя и обезьяну. Во время досмотра мужчина предъявил ветеринарные распечатки на десять животных.

- Сопроводительные документы имели статус «погашен», - пояснили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике. - Это значит, что их нельзя было использовать повторно. А отсутствие действующего ветеринарного свидетельства не позволяет отследить состояние здоровья зверей. В частности, это касается болезней, общих для животных и людей.

На водителя составили протокол об административном правонарушении и привлекли к ответственности. По суду ему назначен штраф по статье КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки».