В «Вечернем Урганте» рассказали про кировскую спортплощадку без входа

СЕГОДНЯ 17:22 2018-11-09T17:33:21+03:00

В «Вечернем Урганте» уже неоднократно рассказывали о Кирове и его жителях. Фото: www.1tv.ru

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Кировскую спортплощадку без входа высмеяли в эфире Первого канала. Сюжет вышел в программе «Вечерний Ургант» вчера, 8 ноября. Ведущий рассказал о ЧП в рубрике «Это здорово», в которую обычно попадают странные и необычные новости из регионов России.

Иван Ургант рассказал о кировской спортплощадке без входа.Видео: vk.com/vecherniy.urgant

- В Кирове построили спортплощадку без входа, - рассказал Иван Ургант зрителям. - Это здорово, потому что теперь ребенок сможет выбраться со спортплощадки только кандидатом в мастера спорта!

Напомним, площадка со сплошным забором без калитки была установлена во дворе дома на Октябрьском проспекте, 90. Входную дверь не смонтировали из-за того, что на работы не хватило бюджетных денег. К тому же, площадка была опасна для детей: с нее не успели выкорчевать все пни, оставшиеся после сноса аварийных деревьев.

В «Вечернем Урганте» уже неоднократно рассказывали о Кирове и его жителях. Известный шоумен рассказывал о трезвых кировских выпускниках и услуге «кот на час», а Алла Михеева общалась с Кикиморой Вятской.