Звездная премьера в Кирове: прокат фильма «Грецкий орешек» открыли Кирилл Каганович и Александр Робак

СЕГОДНЯ 17:19 2018-11-09T17:21:24+03:00

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В последнее время фильмы со знаком «Сделано в России» стали все чаще и чаще выходить на большие экраны, радуя зрителей не только русским юмором (обычно из категории шуток «за сотню»), но и коллаборациями с зарубежными артистами.

«Про любовь, только для взрослых» с Джоном Малковичем, исполняющим роль лектора, «Вий» 2014 года с Джейсоном Флемингом в роли Джонатана Грина. И, конечно же, фильм «Собибор», где играют актеры из Литвы, Австрии, Франции, Швейцарии и других стран. И это лишь те, что пришли сразу же на ум.

Копилку таких фильмов пополнила и новая комедия «Грецкий орешек». Предпоказ сей картины состоялся накануне начала массового проката фильма, 8 ноября 2018 года, в кинотеатре «Колизей».

И я ни капли не буду похожа на длинноносого Пиннокио, если скажу, что это самая звездная из всех звездных премьер, прошедших за последний год в Кирове. В кои-то веке в наш город приехали исполнители главных ролей фильма Кирилл Каганович и Александр Робак. Говорить о полной заполненности зала, думаю, не стоит.

На предпоказ фильма в наш город приехали исполнители главных ролей и пообщались с кировчанамиФото: Елизавета Захарова

Фото: Елизавета Захарова

«Грецкий орешек» - это романтическая комедия, которая расскажет о том, как 30-летний радиоведущий Артур Каганович (да-да, актер «выпросил» у режиссера играть в фильме героя со своей же фамилией) пытается вернуть свою любимую… или просто удобную ему девушку Юлю и сделать ей предложение руки и сердца. Вот только решается он на это тогда, когда Юля в Афинах с коллегой на конференции, а сам он в Турции: отдыхает, забывается и разбирается в себе.

От Греции его отделяет лишь пара часов качки на теплоходе, еще несколько - трясучки на самолете и отсутствие «шенгена». Но какой русский не найдет в Турции себе русских друзей? Вот и Артур находит Папу, который решается помочь ему обрести свою любовь и сделать ее счастливой взамен на небольшую услугу. Все как обычно: эта самая услуга и становится главной причиной вереницы сумасшедших событий.

Давайте признаемся сами себе, несмотря на большой греческий состав картины и площадки съемок (все южные сцены были отсняты на острове Скиатос), фильм сделан от сценария до монтажа по классике жанра российского кино. Ничего сверхъестественного, сложного, тонкого и изящного.

Но даже сам Кирилл признался, что у их фильма нет какой-то сверхзадачи что-то показать, чему-то серьезному научить. Романтическая комедия в принципе не такой популярный у кинозрителей жанр, чтобы через него доносить что-либо уму человеческому. Да и надежда на высокие сборы остается лишь надеждой.

Картина скорее призвана показать жизнь такой, какая она есть, со своими неожиданностями, такими как встретить на огромном турецком курорте среди отдыхающих еще одного русского, который станет тебе поддержкой и опорой; случайностями - стать оружием в руках дочки главного мафиози греческого полуострова, совпадениями - оказаться в одной камере с дамой, от которой ты сбегаешь, и казусами - спутать прах человека с наркотиком… Это жизнь, и в ней бывает всякое!

Сказать, что этот фильм именно о жизни, трудно: здесь нет никакой философской мысли, сложных перипетий судьбы, которые возьмут тебя за живое. Герой, который мечется между «А» и «Б», есть, но он скорее похож на каждого из нас, чем на пафосного, сложного героя нашего времени.

«Грецкий орешек» - фильм-отдых. Не потому, что так гласит его слоган («Посмотрел - как в отпуск съездил»), а потому что, ты смотришь его не напрягаясь, отдыхая от грузных рабочих мыслей, отключив свое серое вещество.