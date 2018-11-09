В Яранске автомобиль переехал 49-летнего мужчину на глазах у прохожих

СЕГОДНЯ 16:30 2018-11-09T16:30:28+03:00

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В четверг, 8 ноября, около 18.30 часов в Яранском районе произошло смертельное ДТП. Очевидцы сообщили в полицию о том, что автомобиль переехал лежавшего на дороге мужчину. Как рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области, все произошло так быстро, что прохожие не успели запомнить ни цвет, ни марку машины.

- Автоинспекторы уже установили личность погибшего, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - Им оказался 49-летний местный житель. Не исключено, что мужчина в момент ЧП был пьян. Все детали этого ЧП будут проверены специалистами.

Отметим, что на данный момент ни автомобиль, переехавший мужчину, ни водителя, совершившего аварию, установить не удалось.