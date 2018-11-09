2018-11-09T15:30:08+03:00
Общество

Новый детский сад в Чистых Прудах достроят к 29 ноября

Подрядчик вложил в объект 122 миллиона рублей
Александр ЧАРУШИН
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В здании садика уже завершаются отделочные работы. Фото: 43edu.ruВ здании садика уже завершаются отделочные работы. Фото: 43edu.ru
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В микрорайоне Чистые Пруды завершается строительство нового детского сада. Объект по адресу ул. Чистопрудненская, 8а уже готовится к сдаче в эксплуатацию. На сегодня уже завершаются отделочные работы в здании садика и благоустройство территории, подрядчик устанавливает оборудование детских площадок.

- Сдача садика в эксплуатацию запланирована на 29 ноября, - рассказали в пресс-службе министерства образования Кировской области. - Объект находится в высокой степени готовности, подрядчик уже вложил в работы 122 миллиона рублей, это 81% от всей запланированной суммы бюджета.

Напомним, в Кирове продолжается строительство еще пяти детских садов. Их сдача запланирована на 20 декабря 2018 года. Всего в новых садиках появится 1580 мест.

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