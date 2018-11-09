В Кирове в 2018 году запланирована постройка 11 остановок

СЕГОДНЯ 14:39 2018-11-09T14:40:04+03:00

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В пятницу, 9 ноября, подрядчики оборудовали девятую остановку для городских автобусов в этом году. Ее установили в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры». Другие остановки были поставлены в Дороничах, Порошино, Чистых прудах и в центре Кирова. Все они оборудуются по одному типу: металлический каркас со скатной крышей, обшитый ветрозащитным ограждением с трех сторон, в каждой есть скамейка и информационная доска.

- На остановке «Улица Щорса» с раннего утра ведется монтаж нового остановочного павильона, - отметил заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин. - Ранее здесь был металлический павильон, который уже устарел и физически, и морально.

В администрации города отметили, что еще две остановки будут смонтированы к концу этого года, но с местами для них пока что не определились. Всего в городе нуждаются в обновлении порядка ста площадок для посадки пассажиров.