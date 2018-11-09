Чепчанин получил срок за хранение крупной дозы наркотиков
Жителя Кирово-Чепецка осудили за незаконный оборот наркотиков. Выяснилось, что ранее судимый мужчина приобрел наркотик через специальный тайник-«закладку». Чепчанина задержали полицейские, при обыске его вещей и было найдено запрещенное вещество.
- Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотиков в значительном размере», - сообщает Кирово-Чепецкая городская прокуратура. - За это чепчанин получил один год и три месяца колонии. Однако суд учел и предыдущие преступления мужчины. В итоге его приговорили к пяти с половиной годам колонии особого режима.
Недавно мы рассказывали историю кировчанина, совершившего 39 преступлений в сфере оборота наркотиков. Его будут судить за распространение синтетических веществ через «закладки» и отмывание денег, заработанных преступным путем.