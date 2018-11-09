2018-11-09T12:05:03+03:00
Происшествия

Житель Зуевки получил пять лет колонии за то, что морил голодом и истязал двоих детей

31-летний мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима
Александр ЧАРУШИН
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Осужденный избивал дочь и пасынка «в целях воспитания»Осужденный избивал дочь и пасынка «в целях воспитания»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Зуевке завершен судебный процесс над местным жителем, не исполнявшим родительские обязанности и истязавший двоих детей. 31-летний мужчина плохо кормил годовалую дочь и шестилетнего пасынка, также он «в целях воспитания» зачастую избивал детей. Издевательства длились пять месяцев, несовершеннолетние содержались в антисанитарных условиях и не получали медицинскую помощь.

«Отправной точкой» в деле стало 23 мая 2018 года, когда мужчина вновь избил годовалую дочь и нанес тяжкий вред ее здоровью. Уже после этого прокуроры проверили условия жизни семьи и узнали обо всех этих преступлениях.

- Против 31-летнего жителя Зуевки завели сразу несколько уголовных дел, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Он совершил преступления по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего», п. «а» и «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание двоих беспомощных несовершеннолетних» и ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и жестоко обращение с несовершеннолетним».

По совокупности всех преступлений суд наказал 31-летнего мужчину пятью годами колонии общего режима.

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