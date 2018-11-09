2018-11-09T12:11:56+03:00
Происшествия

Троих кировчан доставили в больницу с тяжелыми травмами после ДТП с лосем

Животное внезапно выбежало прямо под колеса автомобиля
Александр ЧАРУШИН
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Лось после столкновения с машиной погиб. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиЛось после столкновения с машиной погиб. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вчера в Советском районе Кировской области произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась в 16.40 часов на трассе Киров - Советск - Яранск. По предварительным данным, прямо под колеса «четырнадцатой» неожиданно выбежал лось, 37-летний водитель машины не смог избежать столкновения. Как рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области, водитель и двое пассажиров получили серьезные травмы.

- У 37-летнего владельца «четырнадцатой» тяжелая травма головы, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. - Аналогичные повреждения получил 61-летний пассажир автомобиля. Также в салоне находилась 62-летняя пенсионерка, у нее зафиксированы травмы ног и лица, сотрясение головного мозга.

Был ли водитель «четырнадцатой» трезвым в момент столкновения, пока не установлено. Автоинспекторы устанавливают все детали этой аварии.

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