Кировчане смогут наблюдать полярное сияние
Кировчане смогут полюбоваться на полярное сияние уже 9 ноября вечером. Об этом сообщило общество кировских метеорологов-любителей.
- На Солнце сформировалась большая корональная дыра, - рассказали в обществе. - Ветер от нее по некоторым подсчетам прибудет сегодня вечером, а по другим - утром 10 ноября.
Сила магнитной бури позволит населению северной части Кировской области наблюдать полярное сияние в течение нескольких дней. Лучше всего это природное явление будет видно через линзы фотоаппарата с возможностью фотографирования в режиме выдержки.
Напомним, что корональные дыры - это области с пониженной температурой и плотностью вещества во внешней атмосфере Солнца. Через них плазма звезды свободно попадает в открытый космос, из-за чего образуются потоки солнечного ветра. Потоки достигают атмосферы Земли примерно за час.