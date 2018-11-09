2018-11-09T11:55:33+03:00
Происшествия

Кировчане смогут наблюдать полярное сияние

Солнечный ветер будет «атаковать» атмосферу Земли на протяжении нескольких суток с вечера 9 ноября
Евгений ДЕМИХОВ
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Это сияние полыхало в небе над регионом в сентябре 2018 года. Фото: Алексей КокоринЭто сияние полыхало в небе над регионом в сентябре 2018 года. Фото: Алексей Кокорин
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Кировчане смогут полюбоваться на полярное сияние уже 9 ноября вечером. Об этом сообщило общество кировских метеорологов-любителей.

- На Солнце сформировалась большая корональная дыра, - рассказали в обществе. - Ветер от нее по некоторым подсчетам прибудет сегодня вечером, а по другим - утром 10 ноября.

Сила магнитной бури позволит населению северной части Кировской области наблюдать полярное сияние в течение нескольких дней. Лучше всего это природное явление будет видно через линзы фотоаппарата с возможностью фотографирования в режиме выдержки.

Напомним, что корональные дыры - это области с пониженной температурой и плотностью вещества во внешней атмосфере Солнца. Через них плазма звезды свободно попадает в открытый космос, из-за чего образуются потоки солнечного ветра. Потоки достигают атмосферы Земли примерно за час.

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