Кировчане смогут наблюдать полярное сияние

СЕГОДНЯ 11:48 2018-11-09T11:55:33+03:00

Это сияние полыхало в небе над регионом в сентябре 2018 года. Фото: Алексей Кокорин

Солнечный ветер будет «атаковать» атмосферу Земли на протяжении нескольких суток с вечера 9 ноября

Изменить размер текста: A A

Кировчане смогут полюбоваться на полярное сияние уже 9 ноября вечером. Об этом сообщило общество кировских метеорологов-любителей.

- На Солнце сформировалась большая корональная дыра, - рассказали в обществе. - Ветер от нее по некоторым подсчетам прибудет сегодня вечером, а по другим - утром 10 ноября.

Сила магнитной бури позволит населению северной части Кировской области наблюдать полярное сияние в течение нескольких дней. Лучше всего это природное явление будет видно через линзы фотоаппарата с возможностью фотографирования в режиме выдержки.

Напомним, что корональные дыры - это области с пониженной температурой и плотностью вещества во внешней атмосфере Солнца. Через них плазма звезды свободно попадает в открытый космос, из-за чего образуются потоки солнечного ветра. Потоки достигают атмосферы Земли примерно за час.