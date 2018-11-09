2018-11-09T10:48:01+03:00
Общество

Прощание с актером Театра на Спасской Андреем Матюшиным пройдет 10 ноября

Церемония состоится в Филармонии
Анна КРЮКОВА
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10 ноября благодарные зрители смогут в последний раз наградить Андрея Матюшина громкими аплодисментами. Фото: vk.com/theateronthespasskaya10 ноября благодарные зрители смогут в последний раз наградить Андрея Матюшина громкими аплодисментами. Фото: vk.com/theateronthespasskaya
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В субботу, 10 ноября, кировчан приглашают проститься с актером Театра на Спасской Андреем Матюшиным. Церемония начнется в 09.30 утра в Филармонии. Затем в 11.30 пройдет отпевание Андрея Валерьевича в Серафимовском соборе на Урицкого,25. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Напомним, что актера Театра на Спасской не стало 7 ноября. Андрей Матюшин скончался от тяжелой болезни. Врачи диагностировали у него онкологическое заболевание. О болезни актера стало известно летом, тогда близкие и коллеги актера собирали деньги на его лечение.

Андрей Валерьевич пришел в кировский ТЮЗ в 1989 году, сразу же после окончания Горьковского театрального училища. За долгие годы своей работы он исполнил на сцене театра более 70 ролей. В том числе, Де Лессак в «Мольере», Николай в спектакле «Уроки музыки», Петр Верховенский в «Бесах», Урфин Джюс в спектакле «Урфин Джюс», Лаэрт в спектакле «Гамлет», Тарталья в спектакле «Король - Олень», Арамис в «Трех мушкетерах», Парис в «Ромео и Джульетте».

Над своей последней ролью - Алексея Каренина в спектакле «Каренин» - Андрей Матюшин работал будучи уже тяжело больным. Однако спектакль получил востороженные отзывы от зрителей и даже вошел в лонг-лист российской национальной театральной премии «Золотая маска».

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