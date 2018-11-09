2018-11-09T10:48:56+03:00
Общество

К 650-летию в Кирове планируют построить концертный зал на 2000 мест

Заседание оргкомитета по вопросам подготовки города к юбилею проводил Виталий Мутко
Александр ЧАРУШИН
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Встреча зампреда правительства РФ с кировской делегацией прошла в МосквеВстреча зампреда правительства РФ с кировской делегацией прошла в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Зампред правительства РФ Виталий Мутко провел в Москве заседание оргкомитета по подготовке к 650-летию города Кирова. Во встрече приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев, зампреды областного правительства, главы профильных министерств и сотрудники мэрии.

По словам главы региона Игоря Васильева, главной задачей на сегодня является кардинальное изменение городской среды и обновление «фасада» Кирова.

По словам Игоря Васильева, главной задачей является обновление «фасада» Кирова. Фото: пресс-служба правительства Кировской области

По словам Игоря Васильева, главной задачей является обновление «фасада» Кирова. Фото: пресс-служба правительства Кировской области

- Регион продолжает участие в федеральных программах «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги», - приводит слова Игоря Васильева пресс-служба правительства Кировской области. - Большая проблема города - отсутствие масштабного концертного зала на две тысячи мест. Мы посмотрели подобные объекты в других городах, на основе этого опыта и будет создаваться наш, кировский проект концертного зала.

Глава администрации Кирова Илья Шульгин отметил, что в Кирове реализуются и другие важные проекты. Так, сити-менеджер отметил большой потенциал микрорайона Вересники.

- У Вересников есть уникальные перспективы для развития, - рассказал Шульгин. - 300 гектаров земли здесь можно использовать под новые урбанистические проекты. Легкоатлетический манеж, построенный здесь, лишь один из потенциальных объектов. В дальнейшем в Вересниках могут быть построены стадион, 25-метровый бассейн, скалодром и роллер-трек.

Впервые план по подготовке Кирова к юбилею был сформулирован еще в 2012 году, соответствующий указ подписывал Владимир Путин. Сейчас, спустя пять лет, в план внесли корректировки. В итоге из списка исключили мероприятия, которые проведут в рамках государственных заданий и объекты, на которых уже прошли реставрационные и ремонтные работы.

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