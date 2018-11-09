В Вятских Полянах госавтоинспекторы спасли пенсионера, замурованного в машине

СЕГОДНЯ 10:33 2018-11-09T11:29:29+03:00

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В Вятских Полянах пенсионера, водителя ВАЗа, из «автомобильного плена» спасли сотрудники ДПС. 3 ноября 2018 года в девять утра мужчина ехал на своей машине в районе моста, но не справился с управлением и съехал с дороги на прибрежную зону, где велись берегоукрепительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

Мужчина оказался замурованным в собственном автомобиле: он не мог самостоятельно выбраться. Колеса автомобиля погрязли в песочно-глиняной колее, а двери салона не открывались.

После своего спасения местный житель поблагодарил сотрудников ДПС. Фото: 43.мвд.рф

- По близости находился патруль ДПС: лейтенант полиции Алексей Чернышов и лейтенант полиции Владимир Кашин, - пояснили в пресс-службе. - Госавтоинспекторы, увидев, что автомобиль застрял, поспешили на помощь. Убедившись, что не навредят водителю, они помогли ему открыть автомобиль и выбраться из него, после чего вызвали эвакуатор. Он вытащил авто из глиняного плена.