В Кирово-Чепецке частная фирма не платила за сброс отходов в реку

СЕГОДНЯ 09:53 2018-11-09T09:54:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуроры вышли в суд с иском против ООО «Тепловент - Про». Компания пользовалась водными объектами Кирово-Чепецкого района, не имя на это права. Так, из родника в селе Полом сотрудники забирали чистую воду, не внося за это денег в бюджет России. Сточные воды предприятие без разрешения сбрасывало в реку Большую Просницу.

- Суд согласился с исковыми требованиями, - сообщает прокуратура Кировской области. - Компания «Тепловент - Про» теперь обязана заплатить за пользование водой из родника и получить все необходимые разрешения на сброс сточных вод в Большую Просницу.

Напомним, ранее мы рассказывали о загрязнении реки Чахловицы в Лянгасово. Вода в реке постоянно меняла цвет, а рыба в ней погибала. Общественники пожаловались на это в Минприроды и природоохранную прокуратуру.