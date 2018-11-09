2018-11-09T10:43:59+03:00
Звезды

Кировчан приглашают понаблюдать за созвездиями

Поездка состоится сегодня, 9 ноября
Александр ЧАРУШИН
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Если погода будет облачной, астровыезд придется перенести. Фото: Леонид ГОРБУНОВЕсли погода будет облачной, астровыезд придется перенести. Фото: Леонид ГОРБУНОВ
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Кировчане могут завершить рабочую неделю очередным астровыездом и понаблюдать за созвездиями. Об этом рассказали в сообществе «Любительская астрономия в Кирове». Также участники встречи будут наблюдать объекты далекого космоса в телескоп и делать «астрофотографии».

- Если желающих участвовать в поездке будет много, то наблюдение за звездами пройдет в поселке Хреново Оричевского района, - сообщают астрономы-любители. - Альтернативный вариант - поездка в поселок Жданухино. Астровыезд состоится только при ясной или малооблачной погоде, в противном случае наблюдать за созвездиями придется в другой день.

Отметим, что сбор участников выезда состоится сегодня, 9 ноября, на 20.00 часов. Любителей звездного неба будут ждать у фонтана на Театральной площади.

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