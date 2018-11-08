Кировскую область ожидает мощное похолодание

СЕГОДНЯ 17:30 2018-11-08T19:28:56+03:00

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Кировская область попадает на периферию мощного арктического вторжения. Для жителей региона это означает одно - на улице сильно похолодает. Местами до -10...-15 градусов.

- Похолодание несколько смягчится лишь благодаря отсутствию снежного покрова, - сообщает группа «Любительская метеорология». - Однако из-за отсутствия снежного покрова существует опасность для некоторых сельскохозяйственных культур, так как холода продлятся не меньше трех суток.

Год назад точно так же во время, пока еще не было снега, температура резко опустилась. И на водоемах образовался толстый прозрачный лед.

- Помните, для того чтобы лед установился на малых водоемах (пруд, озеро), температура ниже -10 градусов должна держаться круглосуточно как минимум неделю, - напоминают метеорологи-любители. - Дольше вода замерзает там, где есть течение, находятся кусты, коряги и т. д. Соблюдайте правила безопасного поведения и помните, что ваша беспечность может стоить жизни! Следуйте рекомендациям областного МЧС.

КАК БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ ПОГОДА

1. Похолодание начнется с прохождения холодного фронта второго рода, который в настоящее время проходит через северо-восток Кировской области. Через Киров фронт пройдет около 15-16 часов дня. Именно в это время ожидается переход температуры через 0 градусов в сторону понижения. На дорогах начнет формироваться гололедица. Будьте осторожны! До конца текущих суток волна арктического вторжения охватит практически всю площадь территории нашего региона.

При прохождении фронта ожидаются лишь слабые осадки в виде снега, и то не повсеместно. Похолодание в регионе произойдет при полном отсутствии снежного покрова. Между тем уже сегодня ночью температура на большей части области опустится ниже отметки -5 градусов, а на севере и востоке - ниже -10 градусов.

2. Четверг, 8 ноября. Облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь с мокрым снегом, снег. Ветер северный, северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем -2…+3 градуса, в северных и северо-восточных районах -3…-8 градусов. На дорогах вечером местами гололедица.

3. В пятницу, 9 ноября, Кировская область окажется под влиянием распространяющегося за фронтом гребня повышенного давления.

4. Пятница, 9 ноября. Облачно с прояснениями. Днем и ночью - кратковременный снег. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, при прояснениях - до -12 градусов, днем -3…-8 градусов. На дорогах местами гололедица.

В выходные дни Кировская область окажется под влиянием мощного антициклона, смещающегося с Архангельской области. Ожидается установление морозной, солнечной погоды с дальнейшим понижением ночных температур.

5. Суббота, 10 ноября. Малооблачно. Ночью преимущественно без осадков, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, при прояснениях до -13 градусов, днем -2…-7. На дорогах местами гололедица.

6. В воскресенье, 11 ноября, Кировская область окажется в самом центре мощного антициклона с давлением 1053 гПа. Атмосферное давление на уровне земли повысится более 770 мм рт. ст., а местами может быть около 780 мм рт. ст. Это может стать причиной ухудшения самочувствия у гипертоников, а также у тех, кто перенес инфаркт или инсульт.

В этот день будет малооблачно. Ночью и днем без осадков. Ветер юго-западный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 градусов, при прояснениях до -14 градусов, днем -2…-7. На дорогах местами гололедица.

7. В понедельник и вторник (12 и 13 ноября) центр антициклона будет смещаться на юг в сторону Казахстана и Кировская область окажется уже под влиянием его северо-западной периферии. Малооблачная и сухая погода продолжится. Температура воздуха ночью составит -2…-7 градусов, при прояснениях до -10 градусов, днем -1…-5 градусов.

ВАЖНО

В среднем с 8 по 14 ноября температура воздуха ожидается на 1 градус холоднее нормы.