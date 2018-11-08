2018-11-08T16:21:49+03:00
Общество

В Кирове разыскивают 15-летнего подростка

В последний раз его видели вчера утром
Анна КРЮКОВА
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Ребенок пропал 7 ноября. Фото: vk.com/ornkirovРебенок пропал 7 ноября. Фото: vk.com/ornkirov
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Кировчан просят помочь разыскать 15-летнего Михаила Пономарева. В последний раз школьника видели 7 ноября. В этот день в 07.30 утра он вышел из дома. С тех пор ничего о его местонахождении неизвестно. К поискам Михаила подключились сотруднкии полиции и волонтеры.

- Мальчику на вид 15 лет, рост 170 сантиметров, волосы русые, глаза карие, - сообщили активисты отряда по розыску несовершеннолетних «Первый».

На момент пропажи подросток был одет в черную куртку с капюшоном, синюю шапку, черные спортивные штаны и светлые кроссовки.

Если вам что-либо известно о Михаиле просьба позвонить по номерам: 89229566515 или 02, 102.

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