В Кирове разыскивают 15-летнего подростка
В последний раз его видели вчера утром
Ребенок пропал 7 ноября. Фото: vk.com/ornkirov
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Кировчан просят помочь разыскать 15-летнего Михаила Пономарева. В последний раз школьника видели 7 ноября. В этот день в 07.30 утра он вышел из дома. С тех пор ничего о его местонахождении неизвестно. К поискам Михаила подключились сотруднкии полиции и волонтеры.
- Мальчику на вид 15 лет, рост 170 сантиметров, волосы русые, глаза карие, - сообщили активисты отряда по розыску несовершеннолетних «Первый».
На момент пропажи подросток был одет в черную куртку с капюшоном, синюю шапку, черные спортивные штаны и светлые кроссовки.
Если вам что-либо известно о Михаиле просьба позвонить по номерам: 89229566515 или 02, 102.