2018-11-08T19:32:19+03:00
Общество

В Кирове, на улице Кольцова, произошло ДТП

Авария затрудняет движение транспорта в час пик
Евгений ДЕМИХОВ
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Авария перекрыла одну полосу движенияАвария перекрыла одну полосу движенияФото: Евгений ДЕМИХОВ
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Сегодня, 8 ноября, около 15.00 часов, на улице Кольцова в Кирове, напротив дома № 4, произошло столкновение «Лады» и «Опеля». Водитель «двенашки» совершал поворот налево через полосу встречного движения. Водитель «Опеля» подумал, что «Лада» уступает, и не сбавил скорость. В результате иномарка въехала «нашей» в левое заднее крыло. При беглом осмотре места ДТП повреждений авто не обнаружено. Оба водителя целы.

Водители решили сообщить о случившемся в надлежащие органы и ожидали приезда представителей Госавтоинспекции.

Авария перекрывает одну полосу дороги, поэтому движение автотранспорта в час пик замедлилось.

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