2018-11-08T15:29:14+03:00
Происшествия

В Уржумском районе 54-летний мужчина погиб в пожаре

Он отравился едким дымом
Анна КРЮКОВА
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Во второй квартире никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Кировской областиВо второй квартире никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Кировской области
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В среду, 7 ноября, в селе Русский Турек загорелся двухквартирный жилой дом. ЧП произошло в 07.31. На место выехали пожарные, однако помочь владельцу жилья они уже не успели. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

- На месте пожара было обнаружено тело хозяина, - уточнили в ведомстве. - Предпложительно, он отправился продуктами горения.

В квартире обгорел пол, закоптились стены и потолок по всей площади. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. До второй квартиры огонь, к счастью, распостраниться не успел.

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