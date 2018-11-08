2018-11-08T14:56:51+03:00
Общество

В Кирове обнаружили 100 килограммов некачественной шаурмы и данаров

Продукцию из заведений изъяли
Анна КРЮКОВА
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Некоторые данары готовили из просроченных продуктовНекоторые данары готовили из просроченных продуктовФото: Михаил ФРОЛОВ
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В среду, 7 ноября, в Кирове проверили заведения общественного питания, а именно фаст-фуд кафе. Сотрудники Роспотребнадзора выясняли, насколько качественные данары и шаурма попадают к жителям города. Специалисты взяли пробы готовых кулинарных изделий и провели лабороторные исследования. Как выяснилось, не весь фаст-фуд полностью безопасен для кировчан.

- Во время проверки мы выявили различные нарушения, - отметили в Роспотребнадзоре. - В некоторых заведениях использовались продукты с истекшим сроком годности и без информации о товаре, не было документов, подтвердающих качество сырья. Кроме того, обнаружены нарушения, связанные с эксплуатацией объектов.

Всю некачествую продукцию весом в 100 килограммов изъяли из оборота. Проверки продолжаются.

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