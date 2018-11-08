Умер актер Театра на Спасской Андрей Матюшин

СЕГОДНЯ 13:05 2018-11-08T14:36:18+03:00

Изменить размер текста: A A

7 ноября не стало актера Театра на Спасской Андрея Матюшина. О его болезни стало известно летом, когда актеру пытались собрать деньги на лечение. Врачи диагностировали у него онкологическое заболевание.

Как вспоминают коллеги, Матюшин был одержим театром.

В кировский ТЮЗ Андрей Матюшин пришел весной 1989 года после окончания Горьковского театрального училища.

- Уже с первых дней было ясно, что вскоре он станет одним из ведущих молодых артистов театра. Так и случилось, - говорят в Театре на Спасской. - За годы работы Андреем Матюшиным была создана целая галерея запоминающихся образов современного и классического русского и зарубежного репертуара. Де Лессак в «Мольере», Николай в спектакле «Уроки музыки», Петр Верховенский в «Бесах», Урфин Джюс в спектакле «Урфин Джюс», Лаэрт в спектакле «Гамлет», Тарталья в спектакле «Король - Олень», Арамис в «Трех мушкетерах», Парис в «Ромео и Джульетте» и многие другие.

Всего на сцене Театра на Спасской им было создано более 70 ролей. Самая, пожалуй, запоминающаяся и пронзительная - последняя роль Алексея Каренина в спектакле «Каренин».

- Уже будучи тяжело больным, Андрей Валерьевич скрупулезно работал над созданием сложного образа, - говорят коллеги. - Болезнь временно отступила и дала ему шанс громко заявить о себе, получить восторженные отклики зрителей и высокую оценку критиков: спектакль «Каренин» вошел в лонг-лист российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Интеллигентный, ироничный, азартный и одновременно бескомпромиссный и требовательный к работе и партнерам по сцене... Андрей Валерьевич Матюшин был честен в жизни и творчестве. Прямой, открытый в общении, уважавший коллег, у него был заслуженный авторитет в коллективе.

Редакция «Комсомольской правды» в Кирове» выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близкими коллегам Андрея Матюшина.

В прошлом году Театр на Спасской простился с двумя актерами: в июле 2017 года ушла из жизни Марина Карпичева. В декабре прошлого года - Николай Забродин.