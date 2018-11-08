В Кирове 9-летний мальчик получил тяжелую травму позвоночника в аквапарке

СЕГОДНЯ 13:03 2018-11-08T14:54:26+03:00

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В конце октября в кировском аквапарке пострадал 9-летний мальчик. Ребенок получил тяжелую травму позвоночника, когда прыгнул «солдатиком» в один из бассейнов. Об этом сообщили в Следкоме по Кировской области.

- Глубина бассейна оказалась маленькой, поэтому ребенок сильно ударился пятками о дно, - пояснили в ведомстве. - По словам родителей, инструктажа перед посещением аквапарка, предупредающих табличек о малой глубине и должного присмотра со стороны спасателей не было.

В итоге мальчик получил перелом трех позвонков грудного отдела. Ребенку предстоит долгий процесс лечения. По факту травмирования школьника Следственный комитет РФ по Кировской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.