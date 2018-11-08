2018-11-08T14:58:39+03:00
Здоровье

В Кировской области медики зафиксировали рост больных ОРВИ среди детей

За неделю в больницы региона обратились 6012 человек с респираторными вирусными инфекциями
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Медики советуют сделать прививку от гриппа, чтобы избежать проблем со здоровьем в дальнейшемМедики советуют сделать прививку от гриппа, чтобы избежать проблем со здоровьем в дальнейшемФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Медработники региона фиксируют сезонный рост заболеваний ОРВИ среди детей. За неделю с 29 октября по 5 ноября «прирост» составил 44,8% для малышей возрастом от 0 до 2 лет, 35,1% - среди ребят с 3 до 6 лет, а у детей в возрасте 7-14 лет - 5,8%. Среди остальных возрастных групп вспышек заболевания не обнаружено.

- Всего в Кировской области зарегистрировано 6012 случаев ОРВИ, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - В самом Кирове обратились за помощью в больницы 2699 человек.

Как отмечают в управлении, на данный момент больных гриппом нет. Однако медицинские работники призывают поставить прививку, чтобы избежать в дальнейшем осложнений. Сейчас бесплатная вакцинация доступна для следующих категорий населения: дети с 6 месяцев, учащиеся, беременные женщины, взрослые от 60 лет, призывники и работники отдельных профессий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове разыскивают 15-летнего подростка
В Кирове на улице Кольцова произошло ДТП
«Ростелеком» расскажет подрядчикам о новых правилах закупок
В Уржумском районе 54-летний мужчина погиб в пожаре
97 кировских медучреждений смогут пользоваться телемедицинскими технологиями с помощью «Ростелекома»
В Кирове обнаружили 100 килограммов некачественной шаурмы и данаров
Умер актер Театра на Спасской Андрей Матюшин
В Кирове 9-летний мальчик получил тяжелую травму позвоночника в аквапарке
Молодому кировчанину грозит двадцать лет тюрьмы за 39 «закладок» с наркотиками
В Арбажском районе опрокинулась лодка с пятью рыбаками: двое пропали без вести
В Кирове молодой человек угрожал сотрудникам банка и магазина
На Филейке труп неизвестного мужчины четыре часа пролежал у мусорной площадки
Домашние животные кировчан могут в одиночку передвигаться на фирменных поездах
«Спасенную» тульскими полицейскими икону отдали на реставрацию
Первые в России: в здравоохранение Кировской области внедрят искусственный интеллект
50 ударов по голове и телу: в Нововятске мужчина в пьяной ссоре забил свою сожительницу
Проверка слухов: говорить о закрытии кирово-чепецкого автовокзала рано
В Кирово-Чепецке супруги при разводе делили цветочные горшки, люстры и книги
Кировчане снова в строю на Параде Памяти в Самаре
В Кирове появился круглосуточный гостевой дом для малышей