В Кировской области медики зафиксировали рост больных ОРВИ среди детей

СЕГОДНЯ 12:23 2018-11-08T14:58:39+03:00

Медики советуют сделать прививку от гриппа, чтобы избежать проблем со здоровьем в дальнейшем Фото: Олег УКЛАДОВ

За неделю в больницы региона обратились 6012 человек с респираторными вирусными инфекциями

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Медработники региона фиксируют сезонный рост заболеваний ОРВИ среди детей. За неделю с 29 октября по 5 ноября «прирост» составил 44,8% для малышей возрастом от 0 до 2 лет, 35,1% - среди ребят с 3 до 6 лет, а у детей в возрасте 7-14 лет - 5,8%. Среди остальных возрастных групп вспышек заболевания не обнаружено.

- Всего в Кировской области зарегистрировано 6012 случаев ОРВИ, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - В самом Кирове обратились за помощью в больницы 2699 человек.

Как отмечают в управлении, на данный момент больных гриппом нет. Однако медицинские работники призывают поставить прививку, чтобы избежать в дальнейшем осложнений. Сейчас бесплатная вакцинация доступна для следующих категорий населения: дети с 6 месяцев, учащиеся, беременные женщины, взрослые от 60 лет, призывники и работники отдельных профессий.