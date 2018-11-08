2018-11-08T15:01:24+03:00
Происшествия

Молодому кировчанину грозит двадцать лет тюрьмы за 39 «закладок» с наркотиками

Парень быть членом организованной преступной группировки
Елизавета Захарова
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Молодого человека задержали, а приговор ему вынесет Кирово-Чепецкий районный судМолодого человека задержали, а приговор ему вынесет Кирово-Чепецкий районный судФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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24-летний кировчанин в течение одного месяца сделал 39 «закладок» с наркотиками на территории двух регионов. Кроме того, мужчина состоял в организованной преступной группировке наркоторговцев.

Как выяснило следствие, кировчанин продавал наркотики еще в ноябре 2017 года. Став участником преступной группировки, молодой человек выполнял роль «закладчика»: после того как клиенты оплачивали товар, а деньги поступали на счет ОПГ, на улицах Кировской области и города Глазова, республики Удмуртия он делал тайники, о которых впоследствии сообщал покупателям.

Однако уже 25 ноября сотрудники УМВД России поймали наркоторговца. А в его квартире было найдено 250 разовых доз синтетического наркотика.

Теперь уголовное дело передано в районный суд Кирово-Чепецка, где мужчину будут судить по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах в составе организованной преступной группы». Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

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