В Арбажском районе опрокинулась лодка с пятью рыбаками: двое пропали без вести

СЕГОДНЯ 11:18 2018-11-08T15:02:51+03:00

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В Арбажском районе моторная лодка опрокинулась вместе с пятью рыбаками: трое смогли выплыть, а двое - нет. Они до сих пор считаются без вести пропавшими, хотя прошло уже три дня. О ЧП сообщили в УМВД России по Кировской области.

- Пять рыбаков сели в одну лодку грузоподъемностью не более трехсот килограмм, - прокомментировал начальник пресс-службы ведомства Сергей Баранцев. - Они начали сплавляться по реке ночью с субботы на воскресенье. К нам информация о происшествии поступила уже утром, 5 ноября.

Сейчас ведутся активные поиски рыбаков: водолазы ныряют под воду, «прочесывая» дно реки, сотрудники полиции, МЧС, добровольцы ведут поиски на суше, осматривая прибрежную местность и ближайшие населенные пункты.