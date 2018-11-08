2018-11-08T15:04:01+03:00
Происшествия

В Кирове молодой человек угрожал сотрудникам банка и магазина

Мужчина уверял, что у него с собой есть граната
Анна КРЮКОВА
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Мужчина угрожал взорвать банкМужчина угрожал взорвать банкФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В среду, 7 ноября, около 15.00 часов, в полицию Кирова обратились взволнованные жители. Они сообщили, что на улице Комсомольской мужчина угрожает взорвать банк и магазин. Также неизвестный уверяет, что с собой у него есть граната.

- Полицейские сразу же отреагировали на звонок, - пояснили в УМВД по Кировской области. - Вместе с сотрудниками ЛО МВД на транспорте. Взрывного устройства у него не было.

Как выяснилось, мужчина живет не в Кирове. Вероятно, у него есть психическое заболевание. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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