В Кирове молодой человек угрожал сотрудникам банка и магазина
В среду, 7 ноября, около 15.00 часов, в полицию Кирова обратились взволнованные жители. Они сообщили, что на улице Комсомольской мужчина угрожает взорвать банк и магазин. Также неизвестный уверяет, что с собой у него есть граната.
- Полицейские сразу же отреагировали на звонок, - пояснили в УМВД по Кировской области. - Вместе с сотрудниками ЛО МВД на транспорте. Взрывного устройства у него не было.
Как выяснилось, мужчина живет не в Кирове. Вероятно, у него есть психическое заболевание. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».