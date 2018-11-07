2018-11-07T18:18:27+03:00
Общество

Домашние животные кировчан могут в одиночку передвигаться на фирменных поездах

Билеты можно оформить в специализированных багажных кассах
Елизавета Захарова
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За состоянием животных в переносках, клетках будут следить проводникиЗа состоянием животных в переносках, клетках будут следить проводникиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Теперь кировчане могут отправлять своих домашних в Москву и Кисловодск на поездах без сопровождения. Услуга стала доступной в 226 поездах дальнего следования, курсирующих по всей России. В перечень вошел и фирменный поезд Киров-Москва «Вятка», а также локомотив №368 Киров-Кисловодск. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.

- Оформить перевоз питомцев можно в специализированных багажных кассах, - пояснили в пресс-службе. - Все, что потребуется это заполнить заявление, указать в нем данные отправителя-получателя и несколько других пунктов. Стоимость провоза домашних животных будет зависит от километража, но минимальная цена — 730 рублей.

Напомним, что перевоз домашних животных в багажных купе стал доступен гражданам с 16 июля 2018 года. Но только для 13 компаний. Сегодня в багажных кассах оформлено уже 200 «животных» билетов.

Стоит отметить, что к перевозке без сопровождения допускаются собаки, кошки, птицы и хомяки, морские свинки, кролики, а также черепахи. Не допускаются те животные, которые угрожают жизни и здоровью пассажиров и работников поездов. Каждый желающий может оформить не более трех контейнеров для пиомцев, в каждом из которых будет размещен один или два любимца.

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