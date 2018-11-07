2018-11-07T17:15:13+03:00
Общество

«Спасенную» тульскими полицейскими икону отдали на реставрацию

Оклад Феодосия Черниговского приводят в порядок ювелиры в Йошкар-Оле
Анна ВОЛКОНСКАЯ
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Отцу Михаилу Ковальскому оклад передал начальник УМВД Тульской области Сергей Галкин. Фото: Андрей ЯРЦЕВОтцу Михаилу Ковальскому оклад передал начальник УМВД Тульской области Сергей Галкин. Фото: Андрей ЯРЦЕВ
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Серебряный оклад старинной иконы Феодосия Черниговского в этом году привезли из Тулы. В Вятской епархии пообещали, что под оклад напишут икону и провезут по храмам региона, чтобы все желающие могли помолиться и приложиться к святыне.

- На данный момент оклад реставрируется в ювелирной мастерской города Йошкар-Олы, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Вятской епархии. – В момент, когда воры вырывали оклад из стены, он погнулся, также утерян крест, и несколько элементов в одеянии святого. К Новому году все работы планируется завершить. И оклад, и икона вернутся в храм Покрова Пресвятой Богородицы города Советска.

Напомним, что возвращению серебряного оклада иконы Феодосия Черниговского предшествовала настоящая детективная история. Тульские полицейские нашли оклад пару лет назад в заброшенном кабинете, где когда-то хранились вещественные доказательства. И почти 1,5 года выясняли, как святыня оказалась в Туле. Оказалось, что оклад старинной иконы был украден бандой тульских «клюквенников» в 1983 году из храма Покрова Пресвятой Богородицы города Советска. На данный момент остались живые свидетели того громкого дела. И сотрудники полиции собрали даже их воспоминания, а также записи допросов – как вырывали икону, вмурованную в стену храма. Банда, специализировавшаяся на краже антиквариата, орудовала по всему СССР. После приговора из всех регионов приехали за вещами, фигурировавшими, как вещдоки. А из Кировской области так никто за иконой и не приехал. А потом про нее попросту забыли. Сотрудники УМВД Тульской области после того, как выяснили, откуда икона, отреставрировали ее и потом торжественно передали священнику Михаилу Ковальскому.

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