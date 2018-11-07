50 ударов по голове и телу: в Нововятске мужчина в пьяной ссоре забил свою сожительницу

СЕГОДНЯ 16:34 2018-11-07T16:49:53+03:00

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Житель Нововятского района города Кирова насмерть забил свою сожительницу и получил тюремный срок. Само ЧП произошло в ночь на 4 июня 2018 года. 45-летний мужчина и потерпевшая выпивали, а затем поссорились. В итоге сожитель избил ее руками и ногами, женщина получила 50 ударов по телу и голове и скончалась на месте.

- Уголовное дело завели по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть», - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Вина мужчины была доказана в суде. Его приговорили к девяти годам тюрьмы.

Отметим, что отбывать наказание убийца будет в колонии строгого режима. Максимальное наказание по этой статье - 15 лет тюрьмы.