2018-11-07T17:16:52+03:00
Общество

Проверка слухов: говорить о закрытии кирово-чепецкого автовокзала рано

Вопрос находится на обсуждении у администрации города и компаний-перевозчиков
Елизавета Захарова
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Окончательное решение закрыть автовокзал не принято. Фото: chepetsk.ruОкончательное решение закрыть автовокзал не принято. Фото: chepetsk.ru
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Жители Кирово-Чепецка опасаются закрытия местного автовокзала: кассы давно не работают, а билеты приобретаются «на месте», в автобусах. Слухи о закрытии ходят уже давно, но беспокойство чепчан растет: неужели вместо вокзала приезжих будут встречать асфальтовое поле с ямами и выбоинами?

- Возвращаемся в прошлое: посадка под открытым небом? - возмущается местная жительница в социальных сетях. - Когда-то так и было, но потом построили здание. Все для людей?!

Масло в огонь подлила и ликвидация нерентабельной городской молочной кухни. Еще 31 октября в гордуме было принято решение закрыть данное предприятие к 1 января 2019 года. В социальных сетях местные жители иронизируют, что на месте действительно полезных объектов могут возвести очередной супермаркет или закусочную.

В администрации Кирово-Чепецка нам рассказали, что здание автовокзала арендуют компании-перевозчики. Но из-за ежегодного снижения пассажиропотока перевозчики предлагают пересмотреть договор аренды: есть несколько вариантов решения данной проблемы, в том числе и отказ от здания.

- Сейчас вопрос находится на стадии переговоров, - пояснил специалист по связям с общественностью администрации города Кирово-Чепецка Андрей Шубин. - Администрация города и компании-перевозчики пытаются найти оптимальное решение проблемы. Но говорить о закрытии автовокзала преждевременно.

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