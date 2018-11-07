В декабре в Вятские Поляны приедет Российский Дед Мороз

СЕГОДНЯ 14:27 2018-11-07T17:35:26+03:00

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В Вятские Поляны планирует приехать главный волшебник страны. Дед Мороз зяглянет в Кировскую область 9 декабря. В этот день он примет участие во II Зимнем фестивале «Вятское новогодище».

- Дед Мороз появится в финале двух детских спектаклей «Мечты сбываются, чудеса случаются», побывает на социальных объектах города, - пояснили организаторы фестиваля. - Ближе всего к волшебникам окажутся посетители сказочных владений Российской Девицы Метелицы, для которых подготовят интерактивные программы и подарки.

Напомним, что фестиваль «Вятское новогодище» признан лучшим детским туристическим событием по версии национальной премии Russian Event Awards. Мероприятие является продолжением истории о необычном бренде Вятских Полян - Российской Девице Метелице, которая считается главным персонажем зимнего фестиваля.

Сейчас в Вятских Полянах для Девицы Метелицы строится своя резиденция. Уже в следующем году сказочный персонаж поселится в просторном доме с новыми развлечениями для детей.