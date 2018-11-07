2018-11-07T17:35:26+03:00
Общество

В декабре в Вятские Поляны приедет Российский Дед Мороз

Главный волшебник страны станет участником фестиваля «Вятское новогодище»
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Главный волшебник страны приедет в Вятские Поляны 9 декабря. Фото: предоставлено организаторами фестиваляГлавный волшебник страны приедет в Вятские Поляны 9 декабря. Фото: предоставлено организаторами фестиваля
Изменить размер текста:

В Вятские Поляны планирует приехать главный волшебник страны. Дед Мороз зяглянет в Кировскую область 9 декабря. В этот день он примет участие во II Зимнем фестивале «Вятское новогодище».

- Дед Мороз появится в финале двух детских спектаклей «Мечты сбываются, чудеса случаются», побывает на социальных объектах города, - пояснили организаторы фестиваля. - Ближе всего к волшебникам окажутся посетители сказочных владений Российской Девицы Метелицы, для которых подготовят интерактивные программы и подарки.

Напомним, что фестиваль «Вятское новогодище» признан лучшим детским туристическим событием по версии национальной премии Russian Event Awards. Мероприятие является продолжением истории о необычном бренде Вятских Полян - Российской Девице Метелице, которая считается главным персонажем зимнего фестиваля.

Сейчас в Вятских Полянах для Девицы Метелицы строится своя резиденция. Уже в следующем году сказочный персонаж поселится в просторном доме с новыми развлечениями для детей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Спасенную» тульскими полицейскими икону отдали на реставрацию
Первые в России: в здравоохранении Кировской области внедрят искусственный интеллект
50 ударов по голове и телу: в Нововятске мужчина в пьяной ссоре забил свою сожительницу
Проверка слухов: говорить о закрытии кирово-чепецкого автовокзала рано
В Кирово-Чепецке супруги при разводе делили цветочные горшки, люстры и книги
Кировчане снова в строю на Параде Памяти в Самаре
В Кирове появился круглосуточный гостевой дом для малышей
По улицам Кирова ездят наряженные троллейбусы
Кировские подрядчики готовятся к заморозкам
Водитель «девятки» пострадал при столкновении с двумя грузовиками на трассе
Кировчане собирают корм для бездомных животных
У «Метрограда» иномарка сбила 10-летнего школьника
Чепчанин отправится в колонию за жестокое избиение посетителя бара
«Ростелеком» запустил новое приложение Smart TV для гостиниц
Казанское «Динамо» забило «Родине» семь безответных мячей
На трассе «восьмерка» съехала в кювет: пассажира с травмой головы увезли в больницу
Участок улицы Комсомольской в районе путепровода перекрыли еще на полгода
Кировчан ожидают первые заморозки
В Кирове вместо западного обхода построят восточный
В Кирове изъяли и уничтожили 220 килограммов некачественного хлеба
В девяти кировских дворах появятся новые игровые площадки
Алиментщица, которую два года искали приставы, оказалась погибшей
Кировчанин подобрал пакет с наркотиками и через полчаса попался патрулю
В центре Кирова столкнулись две иномарки, пострадал ребенок
К Новому году кировские дома и остановки украсят «дымкой» и кружевом
В Белой Холунице «Тойота» сбила ограждения моста и вылетела в реку Копью