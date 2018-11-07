2018-11-07T17:38:31+03:00
Общество

Кировские подрядчики готовятся к заморозкам

Городские власти возьмут на контроль вопросы обработки тротуаров реагентами
Александр ЧАРУШИН
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Компании распределят бригады рабочих по всем районам городаКомпании распределят бригады рабочих по всем районам городаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Для подрядчиков, обслуживающих улично-дорожную сеть Кирова, введена готовность № 1 к ухудшению погодных условий. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в городе похолодает, а уже в пятницу начнутся заморозки. Поэтому сегодня в мэрии пройдет совещание по вопросам готовности всех служб к гололеду.

- Подрядчики отчитаются о наличии всей необходимой техники и запасах реагентов, - рассказали в пресс-службе города Кирова. - Также компании представят данные о распределении бригад по микрорайонам города и о маршрутах, которые будут отрабатываться в первую очередь.

Напомним, 1 ноября кировчане в соцсетях жаловались на гололед, вызванный ледяным дождем. Несмотря на то что по улицам в тот день распределили 212 тонн специальных реагентов, тротуары и лестницы оказались слишком скользкими. Теперь городские власти будут держать на особом контроле вопросы обработки пешеходных зон от гололеда.

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